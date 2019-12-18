شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتدرب فى التتش ثم يتجه للإسكندرية لمواجهة الإسماعيلي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الأهلى مرانه الأخير بالقاهرة ظهر اليوم، الأربعاء، قبل السفر للإسكندرية لمواجهة الإسماعيلى في السابعة والنصف من مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة فى بطولة الدورى العام.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير بالقاهرة فى الثانية ظهر اليوم الأربعاء، على ملعب التتش وعقب نهاية المران يعلن رينيه فايلر المدير الفنى القائمة التى سوف تتوجه إلى الإسكندرية للمبيت بأحد الفنادق .

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ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته فى بطولة الدورى العام، بعد تحقيق الفوز فى المباريات الستة التى خاضها الفريق فى الدورى العام، محققًا العلامة الكاملة وبرصيد 18 نقطة.