شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد 17 ميدالية فى بطولة أمريكا المفتوحة لناشئين الإسكواش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على فاعليات بطولة أمريكا المفتوحة لناشئين وناشئات الإسكواش، والتى أقيمت على ملاعب جامعة هارفارد و جامعة إم تى آي.
و حصد لاعبى ولاعبات مصر 6 ميداليات ذهبية و 6 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية فى أول بعثة رسمية تشارك بالبطولة، و التى شارك فيها 1120 لاعبا و لاعبة من مختلف أنحاء العالم.
وجاءت الميداليات المصرية كالتالي:
فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية كل من:
اللاعب / سيف بلال الشال تحت 11 سنة
اللاعب / يوسف هشام سالم تحت 13 سنة
اللاعب / على كريم الخواص تحت 17 سنة
اللاعبة / مايا محمد مندور تحت 11 سنة
اللاعب / أمينة محمد عرفى تحت 13 سنة
اللاعبة / فيروز أيهاب محمد تحت 15 سنة
و فاز بالمركز الثانى والميدالية الفضية كل من:
اللاعب / ياسين هماد قريطم تحت 11 سنة
اللاعب / محمد حسين زكريا تحت 13 سنة
اللاعب / ياسين كريم شهدى تحت 15 سنة
اللاعبة / جنى حسام مبروك تحت 11 سنة
اللاعبة / جنى سويفى تحت 13 سنة
اللاعبة / نورين خليفة تحت 17 سنة
وفاز بالمركز الثالث والميدالية الفضية كل من:
اللاعب / أحمد عمرو تحت 11 سنة
اللاعب / يوسف رشدى مبروك تحت 15 سنة
اللاعبة / تاليا حسين زكريا تحت 11 سنة
اللاعبة / لوجينا عطيه تحت 13 سنة
اللاعبة / بسمله محمد عارف تحت 17 سنة
و تعود البعثة إلى القاهرة صباح يوم الجمعة المقبلة الموافق 20/12/2019.
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