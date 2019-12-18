شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد 17 ميدالية فى بطولة أمريكا المفتوحة لناشئين الإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على فاعليات بطولة أمريكا المفتوحة لناشئين وناشئات الإسكواش، والتى أقيمت على ملاعب جامعة هارفارد و جامعة إم تى آي.

و حصد لاعبى ولاعبات مصر 6 ميداليات ذهبية و 6 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية فى أول بعثة رسمية تشارك بالبطولة، و التى شارك فيها 1120 لاعبا و لاعبة من مختلف أنحاء العالم.

وجاءت الميداليات المصرية كالتالي:

فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية كل من:

اللاعب / سيف بلال الشال تحت 11 سنة

اللاعب / يوسف هشام سالم تحت 13 سنة

اللاعب / على كريم الخواص تحت 17 سنة

اللاعبة / مايا محمد مندور تحت 11 سنة

اللاعب / أمينة محمد عرفى تحت 13 سنة

اللاعبة / فيروز أيهاب محمد تحت 15 سنة

و فاز بالمركز الثانى والميدالية الفضية كل من:

اللاعب / ياسين هماد قريطم تحت 11 سنة

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اللاعب / محمد حسين زكريا تحت 13 سنة

اللاعب / ياسين كريم شهدى تحت 15 سنة

اللاعبة / جنى حسام مبروك تحت 11 سنة

اللاعبة / جنى سويفى تحت 13 سنة

اللاعبة / نورين خليفة تحت 17 سنة

وفاز بالمركز الثالث والميدالية الفضية كل من:

اللاعب / أحمد عمرو تحت 11 سنة

اللاعب / يوسف رشدى مبروك تحت 15 سنة

اللاعبة / تاليا حسين زكريا تحت 11 سنة

اللاعبة / لوجينا عطيه تحت 13 سنة

اللاعبة / بسمله محمد عارف تحت 17 سنة

و تعود البعثة إلى القاهرة صباح يوم الجمعة المقبلة الموافق 20/12/2019.