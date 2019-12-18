شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشامى يرفض عرضًا سعوديًا للرحيل عن الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض محمد الشامى مهاجم النادى الإسماعيلى عرضًا من الاتفاق السعودى للحصول على خدماته فى فترة الانتقالات الشتوية مرحبًا بالاستمرار فى صفوف الدراويش، يأتى ذلك فى ظل رغبة اللاعب للانتظار لحسم مصير العرض الأمريكى الذى تلقاه من فانكوفر وايتكابس الكندى الذى يشارك بالدوري الأمريكى للانتقال لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مقابل 600 ألف دولار.

مجلس الإسماعيلى سوف يحسم قراره النهائي سواء بشأن الشامى مع نهاية شهر ديسمبر الجاري، حتى يكون تركيز الجميع مُنصبًا فقط في الوقت الحالي على المباريات المقبلة خلال الشهر الحالي سواء على الصعيد المحلى بمباريات الدوري والكأس أو حتى منافسات البطولة العربية التى يتطلع الدراويش لحصد لقبها للمرة الاولى فى التاريخ.

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ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الأهلى، والمحدد لها السابعة والنصف مساء غدٍ لخميس فى قمة الأسبوع التاسع بمسابقة الدورى المحلى.