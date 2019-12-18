جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 18-12-2019 والقنوات الناقلة

وأخيرًا وصلنا إلى يوم الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد على ملعب الأول “كامب نو”، المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الاربعاء 18-12-2019، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني “لا ليجا” بعد تأجيلها منذ يوم 26 أكتوبر 2019 بسبب الإضطرابات السياسية التي ضربت إقليم كتالونيا نتيجة الحكم الصادر ضد رئيس الإقليم ““أوريول جونكيراس” بالحبس لأكثر من 13 عامًا.

لا شك أننا أمام يوم مثير مكتظ بالأحداث والمباريات، لكن المتعة ستكتمل إذا ما تمكن ليفربول من حسم مواجهته أمام مونتيري المكسيكي في مباراة نصف نهائي كأس العالم “قطر 2019″، حيث ستقام المباراة قبل ساعة ونصف فقط من صافرة بداية الكلاسيكو، بالتالي فلا يوجد مجال لأن يخطيء ليفربول ويذهب للعب “إكسترا تايم” كي لا يُفسد السهرة على الراغبين في متابعة مباراتين متتاليتين دون تفويت بعض الدقائق.

في الدوري الألماني ستُلعب بعض المباريات الهامة كذلك، أبرزها للعملاق البافاري “بايرن ميونخ” خارج الديار أمام فرايبورج، لكنها ستكون في نفس توقيت كلاسيكو الأرض تقريبًا، حيث ستبدأ بعد 30 دقيقة من بداية الكلاسكيو.

عشاق يوفنتوس لن يتأثروا بشيء حيث سيواجه فريقهم سامبدوريا ضمن الجولة ال17 من السيري A في تمام الساعة 19:55، بالتالي سيلحقوا بأحداث الشوط الأول من الكلاسيكو.

في المغرب كانوا أكثر حكمة من الجميع بوضع مباراتين مؤجلتين للكبيرين “الوداد والرجاء” أمام رجاء بني ملال وحسنية أكادير – على الترتيب – قبل ساعات طويلة من الكلاسيكو.

ولن تكون مباراة الكلاسيكو هي الوحيدة التي ستلعب في إسبانيا مساء اليوم، حيث ستُستكمل مباريات الدور الثاني من بطولة كأس ملك إسبانيا “كوبا ديل ريه” بمباريات في متناول اليد بالنسبة لأندية الليجا “فياريال وإشبيلية وبلد الوليد وخيتافي”.

نترككم مع جدول مباريات اليوم الاربعاء 18-12-2019

المباراة الموعد المناسبة مونتيري – ليفربول 17:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية كأس العالم للأندية 2019، نصف النهائي برشلونة – ريال مدريد 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية الدوري الإسباني “لا ليجا”، الجولة 10، مؤجلة من يوم 26 أكتوبر 2019 سامبدوريا – يوفنتوس 17:55 بتوقيت جرينيتش، 19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت السعودية الدوري الإيطالي “السيري آ”، الجولة 17 بريشيا – ساسولو 19:45 بتوقيت جرينيتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية الدوري الإيطالي “السيري آ”، الجولة 17 باير ليفركوزن – هيرتا برلين 17:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية الدوري الألماني “البوندسليجا”، الجولة 16 فرايبورج – بايرن ميونخ 19:30 بتوقيت جرينيتش، 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية الدوري الألماني “البوندسليجا”، الجولة 16 فولفسبورج – شالكه 19:30 بتوقيت جرينيتش، 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية الدوري الألماني “البوندسليجا”، الجولة 16 بوروسيا مونشنجلادباخ – بادربورن 19:30 بتوقيت جرينيتش، 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية الدوري الألماني “البوندسليجا”، الجولة 16 رجاء بني ملال – الوداد البيضاوي 14:00 بتوقيت جرينيتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية الدوري المغربي للمحترفين، الجولة ال8 الرجاء البيضاوي – حسنية أكادير 16:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية الدوري المغربي للمحترفين، الجولة ال8 إيفرتون – ليستر سيتي 19:45 بتوقيت جرينيتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، دور الـ8 أكسفورد يونايتد – مانشستر سيتي Advertisements 19:45 بتوقيت جرينيتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، دور الـ8 مانشستر يونايتد – كولشيستر 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، دور الـ8 لو مان – باريس سان جيرمان 20:05 بتوقيت جرينيتش، 22:05 بتوقيت مصر، 23:05 بتوقيت السعودية كأس الرابطة الفرنسية، دور ال16 تلستار – أياكس أمستردام 18:45 بتوقيت جرينيتش، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية كأس هولندا، الدور الثالث إيرزينكانسبور – بيشكتاش 10:00 بتوقيت جرينيتش، 12:00 بتوقيت مصر، 13:00 بتوقيت السعودية كأس تركيا، دور ال32 كومياس – فياريال 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية كأس ملك إسبانيا “كوبا ديل ريه”، الدور الثاني بيرجانتينوس – إشبيلية 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية كأس ملك إسبانيا “كوبا ديل ريه”، الدور الثاني مليلية – أوكام مورسيا 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية كأس ملك إسبانيا “كوبا ديل ريه”، الدور الثاني بنفيكا – سبورتينج براجا 20:45 بتوقيت جرينيتش، 22:45 بتوقيت مصر، 23:45 بتوقيت السعودية كأس البرتغال، دور ال16 المنامة – البسيتين 14:30 بتوقيت جرينيتش، 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية كأس ملك البحرين، دور ال8 قلالي – المحرق 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية كأس ملك البحرين، دور ال8 إيل بالمار – خيتافي 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية كأس ملك إسبانيا “كوبا ديل ريه”، الدور الثاني تولوسا – بلد الوليد 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية كأس ملك إسبانيا “كوبا ديل ريه”، الدور الثاني

القنوات الناقلة ????????

???? تنقل مباريات كأس العالم للأندية على قناة بي إن سبورتس HD1.

???????? تنقل مباريات الدوري المغربي للمحترفين على القناة الرياضية المغربية “لايف”.

???????? تنقل مباريات كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة على قناة بي إن سبورتس HD2.

???????? تنقل مباراة الكلاسيكو على قنوات بي إن سبورتس HD3 بتعليق عصام الشوالي + قناة Sport Klub 1 Slovenija + قناة Premier Sports 1 HD + قنوات بي إن سبورتس الإنجليزية والفرنسية + قناة Sport Klub 2 Serbia + قناة Eleven Sports 1 HD + قناة Movistar LaLiga HD + قناة Laliga TV Bar + قناة DAZN 1 HD.

???????? تنقل مباريات الدوري الإيطالي على قنوات بي إن سبورتس HD4.

???????? تنقل مباريات الدوري الألماني على قنوات بي إن سبورتس HD 5 + قناة EuroSport 2 deutchland.