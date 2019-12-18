رياضة | نجم العين الإماراتي معروض على الأهلي في يناير المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم العين الإماراتي معروض على الأهلي في يناير المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن تقدم أحد وكلاء اللاعبين بعرض التوجولى لابا كودجو نجم العين الإماراتي على جهاز الكرة بالنادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت التقارير تواصل وكيل أعمال كودجو مع جهاز الكرة في النادي الأهلي لبحث إمكانية الفوز بخدمات اللاعب فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بالإضافة إلى موقف الأهلي من الصفقة.

وذكرت التقارير أن جهاز الكرة بالأهلي عرض لابا كودجو على السويسري رينيه فايلر المدير الفنب للأهلي من أجل مناقشة إمكانية ضمه بالإضافة إلى عرض بعض الفيديوهات الخاصة باللاعب.

Advertisements

وكشفت تقارير صحفية مطلع الشهر الحالي أن الأهلي يخطط في الساعات القليلة القادمة لحسم ملف اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل ضم عناصر جديدة قبل خوض المراحل الحاسمة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأفادت التقارير بأن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح ستعقد اجتماعاً مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بحضور محمود الخطيب رئيس النادي من أجل حسم هذا الملف.

وأكدت التقارير أنه من المقرر أن يشهد الاجتماع حسم مصير عدد من نجوم الأهلى أبرزهم أحمد الشيخ وصالح جمعة وصلاح محسن والأنجولي جيرالدو والعربي بدر وحسين السيد وعمار حمدي.