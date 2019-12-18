شكرا لقرائتكم محمد الشامي يرفض عرضا من الاتفاق السعودي للانتقال في الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض محمد الشامى مهاجم النادى الاسماعيلى عرضاً من الاتفاق السعودى للحصول على خدماته فى فترة الانتقالات الشتوية مرحباً بالاستمرار فى صفوف الدراويش ، يأتى ذلك فى ظل رغبة اللاعب للإنتظار لحسم مصير العرض الامريكى الذى تلقاه من فانكوفر وايتكابس الكندى الذى يشارك بالدوري الامريكى للانتقال لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مقابل 600 ألف دولار.

مجلس الاسماعيلى سوف يحسم قراره النهائي سواء بشأن الشامى مع نهاية شهر ديسمبر الجاري، حتى يكون تركيز الجميع مُنصباً فقط في الوقت الحالي على المباريات القادمة خلال الشهر الحالي سواء على الصعيد المحلى بمباريات الدوري والكأس أو حتى منافسات البطولة العربية التى يتطلع الدراويش لحصد لقبها للمرة الاولى فى التاريخ.

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ويستعد الاسماعيلى لمواجهة الأهلى، والمحدد لها السابعة والنصف مساء غداً لخميس فى قمة الأسبوع التاسع بمسابقة الدورى المحلى.