شكرا لقرائتكم محمد الشامي يرفض عرضا من الاتفاق السعودي للانتقال في الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رفض محمد الشامى مهاجم النادى الاسماعيلى عرضاً من الاتفاق السعودى للحصول على خدماته فى فترة الانتقالات الشتوية مرحباً بالاستمرار فى صفوف الدراويش ، يأتى ذلك فى ظل رغبة اللاعب للإنتظار لحسم مصير العرض الامريكى الذى تلقاه من فانكوفر وايتكابس الكندى الذى يشارك بالدوري الامريكى للانتقال لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مقابل 600 ألف دولار.
مجلس الاسماعيلى سوف يحسم قراره النهائي سواء بشأن الشامى مع نهاية شهر ديسمبر الجاري، حتى يكون تركيز الجميع مُنصباً فقط في الوقت الحالي على المباريات القادمة خلال الشهر الحالي سواء على الصعيد المحلى بمباريات الدوري والكأس أو حتى منافسات البطولة العربية التى يتطلع الدراويش لحصد لقبها للمرة الاولى فى التاريخ.
ويستعد الاسماعيلى لمواجهة الأهلى، والمحدد لها السابعة والنصف مساء غداً لخميس فى قمة الأسبوع التاسع بمسابقة الدورى المحلى.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد الشامي يرفض عرضا من الاتفاق السعودي للانتقال في الشتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.