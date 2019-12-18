أستون فيلا يكرم وفادة رديف ليفربول ويبلغ نصف نهائي كأس الرابطة









اسماء السيد - بلغ أستون فيلا الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رابطة الاندية الانكليزية في كرة القدم بفوزه الساحق على "رديف" ضيفه ليفربول 5-صفر الثلاثاء في الدور ربع النهائي.

وسجل الإيرلندي كونور هوريهان (14)، والويلزي مرغان بويز (17 خطأ في مرمى فريقه)، والعاجي جوناثان كوديجا (37 و45) والبرازيلي ويسلي (90+2) الأهداف.

وخاض ليفربول حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة (8) المباراة بفريق تحت 23 عاما بلغ معدل أعماره 19 عاماً و182 يوماً، وهي أصغر تشكيلة أساسية في تاريخ الفريق في جميع المسابقات والبطولات التنافسية، كون الفريق الأول للمدرب الألماني يورغن كلوب يتواجد في العاصمة القطرية الدوحة، لخوض غمار مسابقة كأس العالم للأندية.

وهي المرة الأولى التي تتلقى فيها شباك ليفربول خمسة أهداف منذ 24 ايار/مايو 2015 عندما خسر 1-6 امام ستوك سيتي في الدوري المحلي.

وكان ليفربول قاب قوسين أو أدنى من الانسحاب من المسابقة بعد بلوغه ربع النهائي بفوزه على ارسنال بركلات الترجيبح 5-4، اثر مباراة دراماتيكية انتهى فيها وقتها الأصلي بالتعادل 5-5، ذلك كون مباراة اليوم تأتي قبل أقل من 24 ساعة من مباراة الـ"ريدز" مع مونتيري المكسيكي في نصف نهائي مونديال الأندية، قبل ان يعود كلوب ويوافق على خوضها بالفريق تحت 23 عاماً الذي يشرف عليه المدرب نيل كريتشلي.

ودرجت العادة أن تخوض الأندية الكبرى مسابقتي كأس الرابطة وكأس انكلترا بالفرق الرديفة معززة بلاعبين من الفريق الأول، لكن مونديال الأندية وتصميم ليفربول على الظفر باللقب العالمي للمرة الاولى في تاريخه، أجبر النادي على السفر إلى الدوحة بكامل نجومه باستثناء الكرواتي ديان لوفرن المصاب.

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وافتتح أستون فيلا التسجيل من ركلة حرة من الجهة اليمنى سددها هوريهان مقوسة لم تجد في طريقها من يمنعها لهز الشباك (14).

وضاعف صاحب الأرض النتيجة بهدف عكسي بعدما حوّل المدافع بويز (17) تمريرة المصري أحمد المحمدي عن طريق الخطأ إلى مرمى فريقه.

وأضاف كوديجا الهدف الثالث، بعدما تخطى الحارس الايرلندي كاويمهين كيليهير وسدد في المرمى (37).

وساهم المحمدي مرة جديدة في زيادة غلة أهداف فريقه، بعدما مرر كرة حاسمة من الجهة اليمنى، وصلت إلى كوديجا المندفع فسددها قوية في المرمى (45).

واختتم ويسلي الخماسية بعدما انفرد بالحارس وسدد الكرة بعيداً عن متناوله (90+2).

وتستكمل مباريات الدور ربع النهائي الأربعاء حيث يلعب حامل اللقب مانشستر سيتي في ضيافة اوكسفورد يونايتد (درجة ثالثة)، ويحل ليستر سيتي ضيفا على ايفرتون، فيما يلعب مانشستر يونايتد على أرضه مع كولشيستر يونايتد (درجة رابعة).

ملخص مباراة أستون فيلا وليفربول: