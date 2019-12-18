شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تطلب الإفراج عن المستحقات المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة جمال الغندور، من اللجنة الخماسية باتحاد الكرة الإفراج عن مستحقات الحكام المتأخرة والتى لم يتم صرفها منذ بداية الموسم الجارى.

وكشف مسئولو اللجنة عن أن الحكام يؤدون بشكل جيد حتى الآن ولم تحدث حالات أثرت سلبًا على استقرار مسابقة الدوري لذا ترغب اللجنة في تحفيز الحكام ورفع معنوياتهم.

كانت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أرسلت خطابات إلى جميع اللجان الفرعية تحذر فيها الحكام من التعامل مع جميع وسائل التواصل الاجتماعي، أو مناقشة أي ملف يتعلق بالتحكيم عليها وإلا سيتم إيقاف أي حكم لا يلتزم بالقرار.

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وكانت اللجنة أرسلت خطابات مؤخرًا لجميع الفروع تطلب فيها إبلاغ اتحاد الكرة واللجنة الرئيسية بأسماء الحكام الذين يعملون بالأندية، سواء رئيس أو عضو مجلس إدارة أو إداري أو مدرب، حيث سيتم استبعادهم من إدارة المباريات.

وشددت لجنة الحكام الرئيسية في خطاباتها إلى اللجان الفرعية بأنه حال عدم الإبلاغ عن أي حكم يعمل في الأندية، وإشراكه بالمباريات، سيتحمل رئيس اللجنة الفرعية المسئولية.