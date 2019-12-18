شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تطلب الإفراج عن المستحقات المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة جمال الغندور، من اللجنة الخماسية باتحاد الكرة الإفراج عن مستحقات الحكام المتأخرة والتى لم يتم صرفها منذ بداية الموسم الجارى.
وكشف مسئولو اللجنة عن أن الحكام يؤدون بشكل جيد حتى الآن ولم تحدث حالات أثرت سلبًا على استقرار مسابقة الدوري لذا ترغب اللجنة في تحفيز الحكام ورفع معنوياتهم.
كانت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أرسلت خطابات إلى جميع اللجان الفرعية تحذر فيها الحكام من التعامل مع جميع وسائل التواصل الاجتماعي، أو مناقشة أي ملف يتعلق بالتحكيم عليها وإلا سيتم إيقاف أي حكم لا يلتزم بالقرار.
وكانت اللجنة أرسلت خطابات مؤخرًا لجميع الفروع تطلب فيها إبلاغ اتحاد الكرة واللجنة الرئيسية بأسماء الحكام الذين يعملون بالأندية، سواء رئيس أو عضو مجلس إدارة أو إداري أو مدرب، حيث سيتم استبعادهم من إدارة المباريات.
وشددت لجنة الحكام الرئيسية في خطاباتها إلى اللجان الفرعية بأنه حال عدم الإبلاغ عن أي حكم يعمل في الأندية، وإشراكه بالمباريات، سيتحمل رئيس اللجنة الفرعية المسئولية.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الحكام تطلب الإفراج عن المستحقات المتأخرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.