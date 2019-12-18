شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعالج الأخطاء الفردية وعدم التركيز في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك خطوات ثورة التصحيح داخل صفوف الفريق بعد الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدفين من طلائع الجيش في الأسبوع الثامن للدوري، حيث استقر المدير الفني الفرنسي على كل نقاط القوة والضعف داخل الفريق بعد تولي المسئولية مؤخرًا.

كارتيرون عقد جلسة مع لاعبي الفريق في مران الأمس أكد خلالها أن الهزيمة ليست نهاية المطاف، وبطولة الدوري في بدايتها، وبإمكانهم العودة مرة أخرى للمنافسة علي اللقب، كما شدد كارتيرون على أن الأخطاء الفردية خاصة في خط الدفاع وحراسة المرمي تكلف الفريق نقاط كثيرة، ودخول أهداف في مرمي الزمالك.

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في نفس السياق فإن كارتيرون حرص على منح المدافعين تعليمات خاصة في التدريبات، ارتكز خلالها على بعض السلبيات المتمثلة في التغطية العكسية واختراق المنافسين من العمق، وطالبهم بالتركيز الذهني طوال المباراة، لأن معظم الأهداف التي دخلت مرمي الزمالك تأتي مع انطلاق المباريات أو نهايتها.