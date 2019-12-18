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عمرو السولية يخضع لاختبار طبي قبل مران الأهلي اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع عمرو السولية لاعب الأهلى لاختبار طبي قبل مران الفريق اليوم، الأربعاء، لتحديد مصيره من المشاركة في المران الجماعي ومن ثم المشاركة في لقاء الإسماعيلي بالدوري.

وغاب السولية عن مران الأهلي الذي أقيم صباح أمس على ملعب التتش بالجزيرة بسبب معاناته من نزلة برد شديدة منعته من المشاركة فى تدريبات اليوم.

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ومن المنتظر أن يخضع السولية لفحص طبى اليوم الأربعاء لتحديد موقفه من المشاركة فى مباراة الإسماعيلى، فى الجولة التاسعة من الدورى الممتاز المقرر إقامتها غد الخميس على ملعب المكس بالإسكندرية.

 

 

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