الامارات | اعتماد تشكيل لجنة المنتخبات في اتحاد كرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد تشكيل لجنة المنتخبات في اتحاد كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم، تشكيل لجنة المنتخبات والشؤون الفنية برئاسة غانم مبارك الهاجري وعضوية كلا من حميد أحمد الطاير وعلي حمد البدواوي وعيسى مير عبد الرحمن وأحمد يوسف بن درويش.

وذكر اتحاد كرة القدم على موقعه الرسمي أن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها غداً الأربعاء عند الساعة الرابعة عصراً بمقر الاتحاد في دبي لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها.

وينتظر أن يتصدر ملف إعداد المنتخب الوطني للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 والمدرب الجديد خلفا للمدرب السابق الهولندي بيرت فان مارفيك جدول أعمال الاجتماع.