شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يتحدث عن صلاح وأحمد فتحي ومصطفى محمد: «موقفنا جيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الكابتن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إن الدوري حتى الآن وبعد انتهاء 8 جولات منه، لم يفرز أي وجه جديد يستحق الانضمام للمنتخب.

وأضاف «البدري»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية «صدى البلد»: «كانت هناك مشاكل كبيرة قبل معسكر المنتخب الأخير، أهمها تأجيل الدوري الذي أثر بشكل كبير على جاهزية اللاعبين».

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وتابع: «رغم الظروف لم نخسر، مازال المشوار أمامنا طويلاً، وموقفنا جيد بالمجموعة، وأوعد الجميع أننا سوف نحقق الهدف الأول وهو التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة».

وقال حسام البدري، متحدثًا عن محمد صلاح: «سعيد وفخور بما يقدمه، وبالتأكيد ما يقدمه مع فريقه الإنجليزي ينعكس عليه مع المنتخب، أتابع الدوري بشكل جيد، وارد أن يكون عناصر جديدة بالمنتخب الفترة المقبلة، ولكن بكل صراحة حتى الآن وبعد انتهاء 8 جولات من المسابقة المحلية لم يلفت نظرنا أي لاعب لكي ينضم كوجه جديد للمنتخب بكل أسف».

وتحدث المدير الفني للمنتخب الوطني عن مصطفى محمد قائلا: «بالطبع حل ولكن ليس بشكل نهائي، ما زال يحتاج للتطوير، ولا يمكن الاعتماد عليه فقط». وعن أحمد فتحي قال «البدري»: «نتمنى أن يكون لدينا أكثر من لاعب في حماسِهِ، رغم العمر الذي وصل له، ولكن مازال يحافظ على مستواه، وهذا لا يأتي من فراغ».