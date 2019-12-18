شكرا لقرائتكم لجنة الحكام تطالب باتحاد الكرة بالإفراج عن مستحقات الحكام المتأخرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلبت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة جمال الغندور، من اللجنة الخماسية باتحاد الكرة الإفراج عن مستحقات الحكام المتأخرة والتى لم يتم صرفها منذ بداية الموسم الجارى.

وكشف مسئولو اللجنة أن الحكام يؤدون بشكل جيد حتى الأن ولم تحدث حالات أثرت سلبا على استقرار مسابقة الدورى لذا ترغب اللجنة فى تحفيز الحكام ورفع معنوياتهم.

كانت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أرسلت خطابات إلى جميع اللجان الفرعية تحذر فيها الحكام من التعامل مع جميع وسائل التواصل الاجتماعى، أو مناقشة أى ملف يتعلق بالتحكيم عليها وإلا سيتم إيقاف أى حكم لا يلتزم بالقرار.

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وكانت اللجنة أرسلت خطابات مؤخرا لجميع الفروع تطلب فيها إبلاغ اتحاد الكرة واللجنة الرئيسية بأسماء الحكام الذين يعملون بالأندية، سواء رئيس أو عضو مجلس إدارة أو إدارى أو مدرب، حيث سيتم استبعادهم من إدارة المباريات.

وشددت لجنة الحكام الرئيسية فى خطاباتها إلى اللجان الفرعية بأنه فى حال عدم الإبلاغ عن أى حكم يعمل فى الأندية، وإشراكه بالمباريات، سيتحمل رئيس اللجنة الفرعية المسئولية.