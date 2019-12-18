شكرا لقرائتكم عمرو السولية يخضع لاختبار طبي قبل مران الأهلي اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يخضع عمرو السولية لاعب الأهلى لاختبار طبي قبل مران الفريق اليوم الأربعاء، لتحديد مصيره من المشاركة في المران الجماعي ومن ثم المشاركة في لقاء الأسماعيلي بالدوري.
وغاب السولية عن مران الاهلي الذي أقيم صباح أمس على ملعب التتش بالجزيرة بسبب معاناته من نزلة برد شديدة منعته من المشاركة فى تدريبات اليوم.
ومن المنتظر أن يخضع السولية لفحص طبى اليوم الأربعاء لتحديد موقفه من المشاركة فى مباراة الإسماعيلى، فى الجولة التاسعة من الدورى الممتاز المقرر إقامتها غد الخميس على ملعب المكس بالإسكندرية.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو السولية يخضع لاختبار طبي قبل مران الأهلي اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.