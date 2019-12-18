إبراهيم عثمان يحفز لاعبي الإسماعيلي قبل لقاء الأهلي

كتبت - سارة جاب الله
عقد المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلي، المشرف العام على قطاع الكرة اجتماعا مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق داخل أروقة النادي عقب المران الرئيسي لمباراة الأهلي والذى أقيم عصر أمس، بحضور محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات.
طالب عثمان لاعبو الفريق بضرورة تقديم عرض مميز خلال لقاء الأهلى وتحقيق
قرر عثمان خلال جلسته مع الفريق صرف مكافأت الفوز في اللقاءات السابقة تحفيزا للاعبين والجهاز الفني على تحقيق الفوز ومواصلة العروض الجيدة.
في نهاية الاجتماع أشاد رئيس مجلس الإدارة بالمجهود الكبير الذى يبذله الجهاز الفنى بقيادة كلا من صبرى المنياوى مدير الكرة وأدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة مدربى الفريق حيث شدد على أنهم نجحوا فى فرض الانضباط داخل وخارج المستطيل الاخضر مشددا على أنهم أبناء النادى المخلصين الذين لا يبخلوا على ناديهم بأى جهد ويعملوا بإخلاص تحت أى مسمى.
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