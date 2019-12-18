قرر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي المنافس في الدوري الممتاز المصري تجديد الثقة في إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي وجهازه المعاون بالكامل.
كما قرر المجلس أيضًا ، بحسب بيان رسمي اليوم الأربعاء، إيقاف جميع مستحقات لاعبي الفريق الأول لأجلٍ غير مسمى.
وجاءت قرارات إدارة المصري، بعد خسارة الفريق أمام انبي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الأسبوع الثامن للدوري.
ورفع الفوز رصيد إنبي إلى 10 نقاط يحتل بها المركز العاشر بينما توقف رصيد المصري عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر في جدول الترتيب.
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة المصري تحرم لاعبي الفريق من مستحقاتهم المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.