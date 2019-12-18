إدارة المصري تحرم لاعبي الفريق من مستحقاتهم المالية

قرر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي المنافس في الدوري الممتاز المصري تجديد الثقة في إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي وجهازه المعاون بالكامل.

كما قرر المجلس أيضًا ، بحسب بيان رسمي اليوم الأربعاء، إيقاف جميع مستحقات لاعبي الفريق الأول لأجلٍ غير مسمى.

وجاءت قرارات إدارة المصري، بعد خسارة الفريق أمام انبي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الأسبوع الثامن للدوري.

ورفع الفوز رصيد إنبي إلى 10 نقاط يحتل بها المركز العاشر بينما توقف رصيد المصري عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر في جدول الترتيب.