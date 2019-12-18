بوفون يستعد لمعادلة الرقم التاريخي للأسطورة “مالديني”

يستعد حارس المرمى الأسطورة جيانلويجي بوفون لمعادلة الرقم القياسي لباولو مالديني في الدوري الإيطالي.

ومن المتوقع أن يشارك بوفون غداً الأربعاء مع فريقه يوفنتوس في المباراة أمام سامبدوريا بدلاً من الحارس المصاب فوسيتش تشيزني.

وإذا حدث وشارك بوفون بالفعل غدا فإنه سيسجل المشاركة رقم 647 له في الدوري الإيطالي بعد أن شارك في 168 مباراة مع بارما و478 مباراة مع يوفنتوس مما يعني أنه سيعادل الرقم القياسي لمالديني النجم الأسطورة لميلان.

ولعب بوفون مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم الماضي قبل أن يعود ليوفنتوس الصيف الماضي.

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وكان بوفون قضى 17 عاما مع يوفنتوس، كما ظل مع الفريق بعد هبوطه لدوري الدرجة الثانية كعقوبة لمحاولة التأثير على تعيينات الحكام لإدارة المباريات.

ويعد بوفون من أنجح حراس المرمى في العالم حيث فاز بلقب كأس الاتحاد الأوروبي مع بارما، وتسع ألقاب للدوري الإيطالي مع يوفنتوس، ولقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، وكأس العالم مع إيطاليا كجزء من 176 مباراة دولية خاضها.

ودائماً ما أستعصت بطولة دوري أبطال أوروبا عليه، ولكنه خسر المباراة النهائية للبطولة مع يوفنتوس في نسخ 2003 و2015 و.2017