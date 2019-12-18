توني كروس عن يورو 2020: ألمانيا تطورت لكنها ليست مرشحًا للتتويج

يرى توني كروس لاعب وسط المنتخب الألماني أن منتخب بلاده تطور بشكل معقول هذا العام وذلك بعد كابوس الخروج من بطولة كأس العالم 2018 بروسيا من دور المجموعات، ولكنه يرى أن المنتخب الألماني ليس مرشحا لنيل لقب يورو .2020

وقال كروس في مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء :”لا. يجب أن نكون واقعيين، ولكن هذا رأيي وفقا لما نحن عليه”.

وأضاف :”ولكن هذا لا يعني أننا لا يوجد لدينا طموح في البطولة. نريد أن يكون لنا كلمتنا ونريد أن نصل لأبعد دور ممكن”.

وأشار كروس إلى أن كل شيء من الممكن أن يتغير إذا تمكن الثنائي ليوري ساني ونيكلاس شول من العودة للمشاركة في البطولة بعد إصابتهما في الركبة، وإذا أستعد الفريق جيداً.

وقال كروس :”كفريق، علينا أن نستغل جيداً الوقت من الآن وحتى البطولة. هناك فريقان أو ثلاثة متقدمون علينا بخطوة، ولكن هذا لا يعني أن هذه ستكون القضية في يونيو”.

يذكر أن المنتخب الألماني في حالة إحلال وتجديد بعد الخروج من مونديال روسيا من دور المجموعات واحتلال المركز الأخير في مجموعته بالدوري الأوروبي العام الماضي.

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وقال كروس إنه بالرغم من التطور ،فإن المنتخب بحاجة للتناسق ليصبح عاملا مؤثراً في البطولات الكبرى.

وأضاف :”أعتقد أننا تطورنا كثيراً هذا العام، ولكن في العديد من المباريات، لم نكن قادرين على الحفاظ على مستوانا الجيد طوال الـ90 دقيقة”.

وأكد :”في بطولة، إذا أردت أن تكون ناجحاً، هذا ما يتعين عليك فعله. لا يمكنك ترك مستواك يقل عن معيار محدد- حتى لو قدمت شوطاً سيئا في مباراة قد يعني هذا توديع البطولة”.

وأوقعت قرعة بطولة أمم أوروبا المنتخب الألماني في مجموعة صعبة مع بطل العالم المنتخب الفرنسي، والمنتخب البرتغالي حامل اللقب ولكن المنتخب الألماني بإمكانه لعب مبارياته الثلاث على أرضه في مدينة ميونخ.

وقال كروس :”من الرائع أن تخوض مباريات على أرضك. أتمنى أستغلال هذا لمصلحتنا”.