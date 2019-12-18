فان نيستلروي يعود إلى منتخب هولندا في منصب جديد

أعلن الاتحاد الهولندي اليوم الثلاثاء أن المهاجم السابق رود فان نيستلروي وحارس المرمى السابق مارتين ستيكلنبرج سينضمان إلى الجهاز الفني للمنتخب الأول في يورو .2020
واوضح بيان اتحاد الكرة الهولندي ” ستيكلنبرج 41/ عاماً/ انضم بشكل فوري للجهاز الفني بقيادة رونالد كومان”.
وأضاف البيان “اللاعب السابق رود فان نيستلروي صاحب الـ70 مباراة دولية سينضم للمنتخب البرتقالي خلال طريقه نحو يورو 2020”.
وحصل فان نيستلروي 43/ عاما/ مدرب فريق الشباب تحت 19 عاما في إيندهوفن، على تصريح من إدارة النادي قبل توليه المنصب الجديد.
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