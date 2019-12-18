الشلهوب: الخسارة من فلامينجو لا تقلل مما قدمه الهلال!

إعترف السعودي محمد الشلهوب لاعب الفريق الأول بنادي الهلال السعودي أن فريقه قدم مباراة جيدة للغاية أمام فلامينجو البرازيلي، وكان بمقدوره الخروج بنتيجة أفضل من الخسارة 1 / 3 اليوم الثلاثاء، لكن للأسف بعض التفاصيل الصغيرة هي التي حسمت اللقاء وتسببت في خسارة الهلال وضياع فرصة اللعب في المباراة النهائية .

وقال الشلهوب في تصريحات بعد المباراة :”.لقد قدمنا مستوى جيداً اليوم، وطموحنا كان الفوز والتأهل للنهائي لكن قدر الله وما شاء وفعل، حاولنا قدر المستطاع لكن كانت هناك تفاصيل صغيرة كان لها القول الفصل في اللقاء”.

وتابع الشلهوب :”هدف التعادل للفريق البرازيلي جاء في وقت مبكر من الشوط الثاني وساهم في تشتت لاعبي الهلال، وعموما علينا إغلاق ملف مباراة اليوم من أجل الأستعداد لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي نسعى للفوز بها وحصد الميدالية البرونزية”.

ورداً على سؤال بشأن توقيت إعتزاله قال الشلهوب :”لا أعرف فأنا أستمتع بكُل دقيقة من وقتي، وإذا جاء الوقت المناسب لإعتزالي سأعلن ذلك بلا شك”.