خليل شمام: نودع مونديال الأندية برأس مرفوعة!

أبدى خليل شمام قائد الفريق الأول بنادي الترجي التونسي سعادته الكبيرة بالإنتصار العريض الذي حققه فريقه علي حساب السد القطري 6 / 2 اليوم الثلاثاء في ختام مشوار بطل أفريقيا في بطولة كأس العالم للأندية .

وقال شمام في تصريحات صحفية بعد المباراة إنه فخور بالفوز على الفريق القطري الذي خاض الدور قبل النهائي كأس آسيا، وكان قريباً جداً من التأهل للمباراة النهائية والفوز باللقب “.

وأضاف :”مباراة السد لم تكن سهلة على الإطلاق، مشيراً إلى أن المنافس يمتلك الكثير من الإمكانيات الفنية والبدنية الى جانب لاعبين مميزين وقادرين على اللعب بأكبر الدوريات الأوروبية “.

وتابع شمام :”أعتقد أننا أنهينا البطولة، ورأسنا مرفوعة. راضون تماماً عن أدائنا، وبالتأكيد النتيجة لا تعنينا أكثر من الأداء كما ساندنا الحظ في البطاقة الحمراء التي تلقاها عبد الكريم حسن لاعب السد والتي سهلت علينا المباراة “.

وأكد :”كنا نتمنى خوض مباراة الدور قبل النهائي، لكننا راضون بالنتيجة المحققة لاسيما وأن جماهير الترجي كانت ترغب منذ البداية في ظهورنا بالوجه الذي يليق باسم الترجي باعتباره بطل أفريقيا للمرة الثانية على التوالي”.