أبد البرازيلي فيتينيو مهاجم الفريق الأول بنادي فلامينجو البرازيلي سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه على حساب نادي الهلال السعودي 3 / 1 اليوم الثلاثاء والتأهل لنهائي بطولة كأس العالم للأندية .
وينتظر فلامينجو حالياً الفائز في المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم 21 من الشهري الجاري، الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الثانية التي تجمع بين فريقي ليفربول ومونتيري المكسيكي، غداً الأربعاء.
وقال فيتينيو في تصريحات بعد المباراة :”لعبنا مباراة صعبة أمام فريق قوي تمكن من تسجيل الهدف الأول في المباراة، وحافظ عليه طيلة الشوط الأول، لكننا تمكنا من العودة في الشوط الثاني من خلال أستغلال الفرص التي اتيحت لنا، فقد كنا الأفضل في هذا الشوط لهذا نستحق التأهل للنهائي “.
وأضاف :”لا نفكر في منافسنا بالنهائي بل نرحب بأي فريق سنواجهه سواء ليفربول الإنجليزي أو مونتيري المكسيكي، وسنحاول تقديم مباراة قوية للحصول على اللقب”.
كانت هذه تفاصيل خبر فيتينيو: لا يهمنا ليفربول أو غيره..مرحبًا بأي منافس! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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