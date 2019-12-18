لوكاس إدواردو يفسر سبب سقوط الهلال في الشوط الثاني أمام فلامنجو

شدد كارلوس إدواردو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي على أن فريقه قدم مستوى جيدا للغاية أمام فلامينجو البرازيلي رغم الخسارة 1 / 3 اليوم الثلاثاء في الدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم للأندية .

وقال إدواردو في تصريحاته بعد المباراة :”لعبنا أمام فريق قوي وكان من الصعب الفوز عليه، وكنا نعلم قبل المباراة أننا سنواجه منافساً ينافس على لقب البطولة، لأن فلامينجو يمتلك عناصر جيدة ونبارك لهم على هذا التأهل “.

وأضاف لاعب الهلال :” لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول وفي الشوط الثاني كنا مرهقين، لكن أمامنا الآن مباراة لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع، وسننافس بقوة على تحقيق المركز الثالث في البطولة وهذا هو هدفنا الآن “.

وبسؤاله عما إذا كانت الخبرة هي من حسمت تأهل فلامينجو البرازيلي للمباراة النهائية ،قال إدواردو :”لا لم نكن نحتاج للخبرة فقد لعبنا في الشوط الأول بشكل جيد، لكن كما قلت سابقاً الإرهاق أثر علينا في الشوط الثاني ، وفلامينجو يمتلك عناصر جيدة، ونجح في تحقيق الفوز والتأهل بشكل مستحق “.