زيدان يعلن قائمة ريال مدريد في الكلاسيكو قبل التوجه إلى كتالونيا

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد اليوم الثلاثاء قائمه فريق لمباراة كلاسيكو الدوري الإسباني أمام برشلونة غداً الأربعاء. ويلتقي الفريقان غداً الأربعاء على ملعب “كامب نو” في ظل أقتسامهما الصدارة برصيد 35 نقطة لكُل منهما. وخرج البجليكي إيدين هازارد والبرازيلي مارسيلو والكولومبي خاميس رودريجيز من القائمة للإصابة بينما جرى أستبعاد ألفارو أودريزولا وإبراهيم دياز وماريانو دياز لأسباب فنية. وضمت قائمة النادي الملكي: تيبو كورتوا، ألفونس أريولا، ألتوبي.داني كارفخال، إيدير ميليتاو، سيرخيو راموس، رافاييل فاران، ناتشو فيرنانديز، فيرلاند ميندي ، توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فريدريكو فالفيردي، إيسكو ، جاريث بيل، فينسيوس جونيور، رودريجو جويس، لوكا يوفيتش، كريم بنزيمة.

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