فالفيردي يكشف عن قائمة برشلونة لمواجهة الكلاسيكو

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة اليوم الثلاثاء قائمه فريق لمباراة كلاسيكو الدوري الإسباني أمام ريال مدريد غدا الأربعاء.

ويلتقي الفريقان غدا الأربعاء على ملعب “كامب نو” في ظل اقتسامهما الصدارة برصيد 35 نقطة لكُل منهما.

وقرر فالفيردي أستبعاد موسى واجي وجونيور فيربو وتوديبو لأسباب فنية كما خرج من القائمة البرازيلي ارثر والفرنسي عثمان ديمبلي للإصابة.

وضمت قائمة برشلونة : أندري تير شتيجن، نيتو، جيرارد بيكيه، صامويل أومتيتي، سيرجي روبرتو، نيلسون سيميدو، كليمنت لينغليت، جوردي ألبا، إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، أرتورو فيدال، فرانك دي يونج، كارليس آلينيا، ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان، أنسو فاتي، كارليس بيريز، لويس سواريز.