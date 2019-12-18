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فالفيردي يكشف عن قائمة برشلونة لمواجهة الكلاسيكو

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وكالات عالمية 0 تبليغ

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أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق اليوم الثلاثاء قائمه فريق لمباراة كلاسيكو أمام غدا الأربعاء.

ويلتقي الفريقان غدا الأربعاء على ملعب “كامب نو” في ظل اقتسامهما الصدارة برصيد 35 نقطة لكُل منهما.

وقرر فالفيردي أستبعاد موسى واجي وجونيور فيربو وتوديبو لأسباب فنية كما خرج من القائمة البرازيلي ارثر والفرنسي عثمان ديمبلي للإصابة.

وضمت قائمة برشلونة : أندري تير شتيجن، نيتو، جيرارد بيكيه، صامويل أومتيتي، سيرجي روبرتو، نيلسون سيميدو، كليمنت لينغليت، جوردي ألبا، إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، أرتورو فيدال، فرانك دي يونج، كارليس آلينيا، ليونيل ، أنطوان جريزمان، أنسو فاتي، كارليس بيريز، لويس سواريز.

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