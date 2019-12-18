"رودريجو" البرازيلي الذهبي القادم من خلف الستار

يأمل البرازيلي رودريجو جوس، جناح ريال مدريد، في الظهور لأول مرة بالكلاسيكو ضد برشلونة، وذلك عندما يحل الفريق الملكي ضيفًا في ملعب كامب نو، غدًا الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الإسباني.



الدولي البرازيلي الشاب، البالغ 18 عامًا، يخوض موسمه الأول بقميص الفريق الملكي، وذلك بعدما انتقل فعليًا إليه في صيف 2019.



نادي العاصمة الإسبانية أبرم اتفاقًا مع نظيره البرازيلي سانتوس في صيف 2018، يقضي بضم رودريجو في عام 2019 مقابل 45 مليون يورو.



وانتظر رودريجو حتى صيف 2019 للانضمام لكتيبة الميرنجي لأول مرة، وانخرط مع زملائه الجدد في فترة الإعداد للموسم الحالي، ونجح سريعًا في خطف الأنظار.



ولم يكن هناك آمال تُعقد على رودريجو في بداية رحلته الملكية، لا سيما وأن العيون كانت مسلطة على مواطنه فينيسيوس جونيور، الذي جذب الأنظار إليه في ظهوره الأول مع الفريق بالموسم المنصرم.



ولم يستسلم رودريجو أمام عدم اكتراث البعض له، وظل منتظرًا للفرصة الأولى، بعدما غاب عن أول 5 جولات بالليجا لأسباب مختلفة.



الفرصة الأولى جاءت في 25 سبتمبر/أيلول الماضي بعدما قرر مدربه زين الدين زيدان الدفع به كبديل أمام أوساسونا، وسرعان ما وقع على هدفه الأول بقميص الريال، ليساعد فريقه على الفوز (2-0).



بداية رودريجو المثالية أتبعها زيدان بإبعاده عن القائمة في المباراة التالية عند مواجهة أتلتيكو مدريد، قبل أن يجلس بديلًا على مقاعد البدلاء طوال مباراة فريقه ضد غرناطة.



وحتى ذلك الوقت، لم يكن رودريجو قد حصل على فرصة الظهور في دوري أبطال أوروبا بعد مرور جولتين على بداية مرحلة المجموعات.



ومنذ الجولة التاسعة لليجا، بدأ زيدان يُعول على رودريجو في المباريات، ليمنحه فرصة الظهور أساسيًا أمام ليجانيس بنهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، لتشهد المباراة تسجيل الجناح البرازيلي هدفًا في أول مشاركة أساسية بالليجا.



تلك المشاركة جاءت بعدما ظهر أساسيًا قبلها ببضعة أيام في مباراة الفريق ضد جالطة سراي التركي بالجولة الثالثة من دور مجموعات دوري الأبطال.



وفي الجولة التالية، أعلن رودريجو عن نفسه بقوة بعدما دك حصون جالطة سراي بثلاثية "هاتريك"، بالإضافة لصناعته هدفًا، ليساهم في اكتساح الريال لضيفه (6-0).



ومنذ ذلك الحين، بدأ رودريجو في تثبيت أقدامه، وتقديم مستويات تفوق ما يقدمه مواطنه فينيسيوس، ليسرق الأنظار والاهتمام منه في المباريات التالية.



واختتم رودريجو مشواره مع الريال في دور المجموعات بتسجيل هدف وصناعة آخر خلال الفوز على كلوب بروج البلجيكي (3-1) بالجولة الختامية، ليرفع رصيده في البطولة إلى 4 أهداف وتمريرتين حاسمتين.



وبشكل عام، خاض رودريجو 12 مباراة مع ريال مدريد حتى الآن، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين، ليتفوق على فينيسيوس، الذي لم يحرز سوى هدفين وصنع واحدًا فقط خلال 14 مباراة.



المصدر: موقع كورة