اخبار الرياضه

مصيلحى يجتمع بـ طلعت يوسف لمعرفة صفقات الشتاء في الاتحاد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى يجتمع بـ طلعت يوسف لمعرفة صفقات الشتاء في الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى جلسة ودية مع طلعت يوسف المدير الفنى للفريق لمعرفة آخر طلباته بشأن الصفقات الشتوية التى سيبرمها زعيم الثغر فى الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

كان طلعت يوسف قد أكد فى تصريحات إعلامية حاجته لثلاثة مراكز في الميريكاتو الشتوي أحدهم من مركز الظهير الأيمن وآخر فى مركز المدافع الوسط وفى مركز صانع الألعاب.

Advertisements

يذكر أن مسئولو الاتحاد السكندرى اقتربوا من استعارة عمار حمدى صانع ألعاب الأهلى البعيد عن المشاركة مع الفريق الأحمر منذ انطلاق المسابقة ويرتبط بعلاقة قوية مع الجماهير الخضراء منذ أن شارك معهم فى الموسم الماضى على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر. 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصيلحى يجتمع بـ طلعت يوسف لمعرفة صفقات الشتاء في الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا