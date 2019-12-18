شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى يجتمع بـ طلعت يوسف لمعرفة صفقات الشتاء في الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى جلسة ودية مع طلعت يوسف المدير الفنى للفريق لمعرفة آخر طلباته بشأن الصفقات الشتوية التى سيبرمها زعيم الثغر فى الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

كان طلعت يوسف قد أكد فى تصريحات إعلامية حاجته لثلاثة مراكز في الميريكاتو الشتوي أحدهم من مركز الظهير الأيمن وآخر فى مركز المدافع الوسط وفى مركز صانع الألعاب.

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يذكر أن مسئولو الاتحاد السكندرى اقتربوا من استعارة عمار حمدى صانع ألعاب الأهلى البعيد عن المشاركة مع الفريق الأحمر منذ انطلاق المسابقة ويرتبط بعلاقة قوية مع الجماهير الخضراء منذ أن شارك معهم فى الموسم الماضى على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.