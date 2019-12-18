الأهلي يفحص رامي ربيعة اليوم لتحديد موقفه من مباراة الإسماعيلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع رامى ربيعة مدافع الأهلي لفحص طبي قبل مران اليوم لتحديد موقفه من المشاركة في المران ودخول قائمة مباراة الإسماعيلي المقرر لها غدًا في الدوري.
واشتكى رامي ربيعة من حالة إجهاد حرمته من المشاركة في مران الفريق الجماعي أمس ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحص طبى قبل مران اليوم للاطمئنان على حالته ولتحديد موقفه من دخول قائمة مباراة الإسماعيلى.
ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في السابعة والنصف من مساء غدٍ، الخميس، باستاد المكس ضمن مواجهات الجولة التاسعة في بطولة الدوري العام.
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