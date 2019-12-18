رياضة | ميسي: هازارد مختلف عن رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي: هازارد مختلف عن رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني على أن إيدين هازارد نجم ريال مدريد مختلف عن كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي وأكد أنه من الصعب تعويض رحيل رونالدو.

وقال ليونيل ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا:"أعتقد ان هازارد لاعب مختلف عن رونالدو، من الصعب تعويض رحيل رونالدو ولكن هازارد لاعب رائع أيضًا، فهازارد لاعب لديه الكثير من الكفاءة وهو لاعب مختلف ولديه موهبة كبيرة".

وأضاف :"انتقادات جماهير ريال مدريد لزيدان ؟ كنت متفاجئ من ذلك حقاً ولكن من ظل لفترة طويلة في فريق كبير يعلم أن هذا الشيء طبيعي لأن متطلبات هذه الأندية عالية".

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وتابع:"عندما نواجه ريال مدريد في السانتياجو برنابيو نجد الكثير من المساحات لأنهم مجبرين على ذلك بسبب عامل الأرض والجمهور، أما في الكامب نو تكون المُباراة مختلفة حيث خطوطهم تكون متساوية بالإضافة يعتمدوا على سرعة اللاعبين".

وأردف قائلًا :"زيدان عرف متى يعود إلى ريال مدريد وأن الثلاثية التي فاز بها لم تعد مهمة وأن الجميع سيطالبه من اليوم الأول، لاعبي الفرق الكبيرة يعلمون بأنه عليهم التعايش مع هذا".

وعن جلوس بعض اللاعبين على مقاعد البدلاء، اختتم ميسي تصريحاته قائلاً :"هناك أوقات يجب أن يتم ترك الأمر لزميل لك ويجب أن ترى هذا الشيء بأفضل طريقة ممكنة ويجب أن يشعر الجميع في غرفة تبديل الملابس أنهم مهمين لأننا بحاجة إلى جميع الدوافع لتحقيق الأهداف".