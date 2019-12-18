رياضة | بيراميدز...ديسابر يقترب من الرحيل كشف حساب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز...ديسابر يقترب من الرحيل كشف حساب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت بقيادة الفرنسي سيبستيان ديسابر المدير الفني، هزيمة قاسية ومفاجئة أمام الجونة، بثلاثية مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت النتيجة، على عكس جميع التوقعات، خاصةً أن الفريق يرغب في المنافسة على لقب بطولة الدوري العام، حيث تراجع ترتيب الفريق للمركز السابع برصيد 12 نقطة فقط.

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ويدرس مجلس إدارة نادي بيراميدز سبورت برئاسة مالكه للإماراتي سالم الشمسي، إقالة المدير الفرنسي ديسابر، من منصبه بسبب تراجع النتائج منذ توليه المسئولية في يوليو الماضي.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" كشف حساب ديسابر مع بيراميدز سبورت من خلال التقرير الآتي:-

وأشرف ديسابر المدير الفني، على تدريب الفريق خلفًا الأرجنتيني رامون دياز في يوليو الماضي، وشارك معهم في 18 مواجهة، فاز في 12 مباراة، وتعادل في أربع مواجهات، بينما تلقى هزيمة واحدة.