رياضة | الغندور: الفار لم ينجح في القضاء على أخطاء الحكام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الغندور: الفار لم ينجح في القضاء على أخطاء الحكام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام تقنية استخدام الفار في المباريات وأكد أنها لم تنجح في القضاء على أخطاء الحكام.

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر:"المباريات لا تدار بحب أو كره الأندية للحكام والحساب يكون بالخطأ الفني".

وأضاف :"لن نستعين بحكام أجانب في مباريات الدوري ولكن سنستعين بحكام عرب وذلك وفقًا لاتفاقية مع الاتحادات العربية".

واختتم الغندور تصريحاته قائلاً :"الفار لم ينجح في القضاء أخطاء الحكام وما حدث في ديربي المحلة ليس دخل لحكم المباراة فيه".