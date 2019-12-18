رياضة | عاجل.. التشيرينجيتو: سيتم إلغاء الكلاسيكو في هذه الحالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. التشيرينجيتو: سيتم إلغاء الكلاسيكو في هذه الحالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق ريال مدريد نظيره فريق برشلونة اليوم الأربعاء 18 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكامب نو في مدينة كتالونيا ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وكانت قد تأجلت المباراة في الفترة الماضية بسبب الأحوال الأمنية والسياسية في مدينة كتالونيا، وأعلن الاتحاد الإسباني عن إقامة المباراة في هذا الموعد، واقترح إقامة اللقاء في ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد، ولكن الفريق الأبيض رفض هذا الاقتراح وفضل خوض المباراة على ملعب الكامب نو.

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وأشارت تقارير إسبانية حسب التشيرينجيتو والذي قال خلاله الصحفي ‏جوسيب بيدرويول :" إذا لم يضمن ريال مدريد الأمان، فيجب أن يُغادر منذ الدقيقة الأولى".

ومن المتوقع أن تشهد المباراة بين ريال مدريد وبرشلونة تأمينا كبيراً من الجهات الأمنية في إسبانيا، حيث أعلن الاتحاد الإسباني أن اللقاء سيُلعب بشكل طبيعي في هذة الظروف الأمنية الصعبة.

وتعادل فريق برشلونة مع فريق ريال سوسيداد في الجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدفين، وأيضاً تعادل ريال مدريد مع فريق فالنسيا بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الميستايا.