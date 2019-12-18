رياضة | مرتضي منصور يوجه تهديدات نارية للاعبي الزمالك.. ويزف بشري سارة لـ"كارتيرون"

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عقد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك جلسة طارئة مع لاعبي الفريق الأول والجهاز الفني يوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2019، في مقر القلعة البيضاء، وذلك لمناقشة أسباب الهزيمة المفاجئة للفريق الأبيض أمام طلائع الجيش بنتيجة 3-2 في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد خسر أمام طلائع الجيش في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين على ستاد القاهرة ضمن الأسبوع الثامن من الدوري الممتاز بنتيجة 3-2، سجل أهداف الفريق العسكري (محمد شحاتة – ناصر منسي – أحمد سمير)، وسجل ثنائية الأبيض (مصطفي محمد – كريم بامبو).

وشهدت جلسة رئيس الزمالك مع اللاعبين توجيه عدة رسائل وتهديدات من "سيادة المستشار" بعد تلقي الفريق هزيمتين متتاليتين أمام انبي 2-1، وطلائع الجيش 3-2، كما كشف عن مصير الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون، وزف بشري سارة للاعبين بخصوص المستحقات المتأخرة.

وجاءت أبرز التصريحات في جلسة رئيس الزمالك مع اللاعبين والجهاز الفني للفريق كالتالي:-

- تهديد ووعيد من مرتضي منصور ضد المتآمرين في الزمالك:

وجه رئيس الزمالك رسائل تهديد نارية للاعبي الفريق الأبيض، وحذرهمن من التمرد أو التآمر ضد النادي، وذلك بعدما ترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية على مواقع السوشيال ميديا بشأن وجود مؤامرة من اللاعبين ضد إدارة النادي بسبب المستحقات المتأخرة.

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وقال "منصور" في رسالته للاعبين: " النادي يمر بظروف صعبة ويجب أن نتحمله جميعًا لمدة شهر واحد فقط، خاصة وأننا تحملناكم كثيرًا سواء في الإصابات أو عند تراجع مستوي بعض اللاعبين".

وأكد "منصور" للاعبين أنه لا يصدق أن هناك متآمرين في الفريق كما تردد، مشددًا علي انه كان يجب خصم 70 % من عقود جميع اللاعبين بسبب المستوي المخيب الذي ظهروا عليه في مباراة طلائع الجيش وقال: " واجهنا فريق ضعيف وطارق يحيي كان بيقول يارب نتعادل".

وأضاف موجهًا حديثه للاعبين: " لا أقبل سياسة لي الذراع، ولا أقبل وجود متآمرين في الفريق، واللي مش قادر يستحمل ظروف النادي يقدم عرض مناسب للإدارة وسنوافق على رحيله، وأي متمرد في صفوف الفريق "هقطع رقبته"، وقادر أن اجعله يبطل كرة نهائيًا".

وكشف رئيس الزمالك عن بشري سارة للاعبين بخصوص صرف 10 ملايين جنيه سوف توزع على اللاعبين بشأن مستحقاتهم المتأخرة لدي النادي، ووعد بصرف باق المستحقات حال حصول النادي على أموال جديدة.

- مرتضي منصور يزف بشري سارة للفرنسي "كارتيرون":

أما بخصوص الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب فريق الزمالك أكد رئيس القلعة البيضاء على استمراره في منصبه وقال: " كارتيرون مستمر حتي نهاية تعاقده وسوف نجدد له لأنه مدرب كبير ومحترم.. وأنا مش كل يوم هغير مدرب".

وكان كارتيرون تولي قيادة الفريق خلفا للصربي ميتشو، وحقق 3 انتصارات متتالية على حساب أول أغسطس الانجولي 2-0 في دوري ابطال افريقيا، والشرقية 2-1 في كأس مصر، وبيراميدز 2-0 بالدوري الممتاز، قبل خسارته أمام فريق طلائع الجيش بنتيجة 3- 2 بالدوري الممتاز.