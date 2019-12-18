شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: تركي آل الشيخ رفض طلب وسطاء لدعم الزمالك.. وسيدعم الأهلي إذا طلب «الخطيب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت مصادر لـ«المصري اليوم»، إن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، مستعد لدعم أي صفقات للنادي الأهلي إذا تواصل معه الكابتن محمود الخطيب، رئيس الأهلي أو أعضاء مجلس إدارة النادي، وذلك ردًا على تساؤلات بعض جماهير الأهلي عن عدم دعم «آل الشيخ» صفقات للنادي.

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وكان تركي آل الشيخ أعلن في وقت سابق استعداده لدعم الأهلي، وأنه لن يدعم أي ناد آخر في مصر سوى الأهلي. وأكدت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها أن وسطاء تواصل مع رئيس هيئة الترفيه بالسعودية لدعم الزمالك، وأنه اعتذر لهم.

وقالت المصادر إن رئيس الزمالك حاول مقابلة رئيس هيئة الترفيه بالسعودية لكنه اعتذر، وأن موقف «آل الشيخ» حُسم بشأن عدم دعم أي ناد بخلاف الأهلي خلال الفترة المقبلة في حال طلب ذلك رسميًا. ولم يتسن لـ«المصري اليوم»، الحصول على رد الزمالك أو أي من المسؤولين في النادي.

يذكر أن «آل الشيخ» زار «الخطيب» في منزله منذ أسابيع، واطمأن رئيس الأهلي على صحة رئيس هيئة الترفيه بالسعودية بعد تعرضه لأزمة صحية مطلع الشهر الجاري.