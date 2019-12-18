شكرا لقرائتكم خبر عن «إيتو» يفتح النار على الأفارقة بسبب «مانى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح أسطورة كرة القدم الإفريقية، الكاميرونى صامويل إيتو، النار على الصحفيين الأفارقة، لأنهم لم يصوتوا للسنغالى ساديو مانى بجائزة الكرة الذهبية، التى يؤمن إيتو بأن نجم أسود التيرانجا كان الأجدر بالفوز بها.

وتوج الأرجنتينى ليونيل ميسى بجائزة الكرة الذهبية، مطلع الشهر، بعد حصوله على العدد الأكبر من الأصوات، متفوقًا على الهولندى فيرجل فان دايك والبرتغالى كريستيانو رونالدو، بينما حلّ السنغالى ساديو مانى رابعًا.

وأشار إيتو إلى أن مانى كان الأجدر بالجائزة من ميسى، ولو تم تتويجه بالكرة الذهبية، «لن يشتكى أحد، لأنه يستحقها، ولأنه خاض أفضل مواسمه». وفقًا للنجم الكاميرونى الذى نقلت تصريحاته على موقع «آى أو إل».

وقال إيتو: «توج ميسى بالجائزة لأن جميع الصحفيين من أمريكا الجنوبية صوتوا له، بينما صوت عدد كبير من الأوروبيين لفيرجل فان دايك، ولهذا حل ثانيًا».

وأضاف: «بينما الأفارقة لم يصوتوا لمانى، وهذه كانت المشكلة الحقيقية. الأفارقة لديهم مشكلات مع الأفارقة الآخرين».

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وناشد إيتو الأفارقة: «علينا الاتحاد لو كنا جادين فى إنهاء هيمنة الأوروبيين ولاعبى أمريكا الجنوبية على جوائز الأفضل فى العالم. نحن نخذل أنفسنا».

وتوج مانى الموسم الماضى بلقب دورى أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول الإنجليزى، كما احتل صدارة هدافى الدورى الإنجليزى الممتاز، مناصفة مع المصرى محمد صلاح، والجابونى بيير إيميريك أوباميانج، ونجح بقيادة منتخب بلاده لنهائى كأس الأمم الإفريقية فى مصر، قبل أن يخسر أمام الجزائر فى النهائى، بنتيجة 0-1.

يذكر أن إيتو نفسه حل بالمركز الخامس فى تصنيف الجائزة، عام 2009، خلف الأرجنتينى ليونيل ميسى والبرتغالى رونالدو والإسبانيين تشافى وأندريس إنييستا.

ولا يزال الليبيرى جورج وياه الإفريقى الوحيد الذى توج بالجائزة، وذلك فى عام 1995، متفوقًا على الألمانى يورجن كلينسمان، والفنلندى يارى ليتمانين.

فى السياق نفسه، تُوج ميسى مع برشلونة بدورى أبطال أوروبا 4 مرات، كانت خلال مواسم 2005-2006، 2008-2009، 2010-2011، 2014-2015، وغاب النجم الأرجنتينى عن منصة التتويج خلال المواسم الأربعة الأخيرة من دورى الأبطال.

فيما نجح النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالى، فى الفوز بدورى أبطال أوروبا 5 مرات، الأولى كانت مع مانشستر يونايتد موسم 2007-2008، والأربعة الأخرى مع ريال مدريد مواسم 2013-2014 و2015-2016 و2016-2017 و2017-2018.