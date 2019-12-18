شكرا لقرائتكم كارتيرون يبدأ "ثورة التصحيح" في صفوف الزمالك .. تعرف على التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك خطوات ثورة التصحيح داخل صفوف الفريق بعد الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدفين من طلائع الجيش في الأسبوع الثامن للدوري، حيث استقر المدير الفني الفرنسي علي كل نقاط القوة والضعف داخل الفريق بعد تولي المسئولية مؤخرا.

كارتيرون عقد جلسة مع لاعبي الفريق في مران الامس أكد لهم خلالها ان الهزيمة ليست نهاية المطاف، وبطولة الدوري في بدايتها، وبامكانهم العودة مرة أخرى للمنافسة علي اللقب، كما شدد كارتيرون علي أن الأخطاء الفردية وخاصة في خط الدفاع وحراسة المرمي تكلف الفريق نقاط كثيرة، ودخول اهداف في مرمي الزمالك.

في نفس السياق فإن كارتيرون حرص علي منح المدافعين تعليمات خاصة في التدريبات، ارتكز خلالها علي بعض السلبيات المتمثلة في التغطية العكسية واختراق المنافسين من العمق، وطالبهم بالتركيز الذهني طوال المباراة، لان معظم الأهداف التي دخلت مرمي الزمالك تأتي مع انطلاق المباريات او نهايتها وهي الفترات التي يسرح خلالها اللاعبون.