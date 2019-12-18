شكرا لقرائتكم بوفون يستعد لمعادلة رقم مالديني القياسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يستعد حارس المرمى الأسطورة جيانلويجي بوفون لمعادلة الرقم القياسي لباولو مالديني في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ومن المتوقع أن يشارك بوفون يوم الأربعاء مع فريقه يوفنتوس في المباراة أمام سامبدوريا بدلا من الحارس المصاب فوسيتش تشيزني.

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وإذا حدث وشارك بوفون بالفعل فإنه سيسجل المشاركة رقم 647 له في الدوري الإيطالي بعد أن شارك في 168 مباراة مع بارما و478 مباراة مع يوفنتوس مما يعني أنه سيعادل الرقم القياسي لمالديني النجم الأسطورة لميلان.

ولعب بوفون مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم الماضي قبل أن يعود ليوفنتوس الصيف الماضي.

وكان بوفون قضى 17 عاما مع يوفنتوس، كما ظل مع الفريق بعد هبوطه لدوري الدرجة الثانية كعقوبة لمحاولة التأثير على تعيينات الحكام لإدارة المباريات.