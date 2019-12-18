الإسماعيلى ينهى استعداداته لمواجهة الأهلى بالدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم الأربعاء فريق الإسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار استعداداته لمواجهة الأهلى المرتقبة والمقرر لها السابعة والنصف مساء غدٍ الخميس على استاد المكس بالإسكندرية فى إطار مواجهات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام. وتقدم مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان بخطاب رسمى لاتحاد الكرة للمطالبة بنقل مباراته مع الأهلى فى قمة منافسات الأسبوع التاسع بمسابقة الدورى الممتاز إلى ملعبه بالإسماعيلية بدلا من ملعب المكس بالإسكندرية. واستند الإسماعيلى فى مطلبه إلى أن مواجهة نادى الزمالك المقرر إقامتها بالأسبوع الــ17 وبجانب بعض المباريات الأخرى التى ستقام أمام الفرق الجماهيرية سيحتضنها ملعب الإسماعيلى. Advertisements

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