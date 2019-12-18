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سيراميكا كليوباترا يستضيف السويس على قمة المجموعة الثانية بالقسم الثانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فى الثانية والنصر عصر اليوم فريق سيراميكا كليوباترا على ملعبه باستاد الجيش بالسويس نظيره منتخب السويس فى ختام مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى.

يدخل سيراميكا كليوباترا المباراة فى صدارة المجموعة برصيد 17 نقطة ، بينما يخوض السويس اللقاء فى المركز السادس برصيد 11 نقطة.

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ويحاول هيثم شعبان المدير الفنى لسيراميكا كليوباترا الذى سيدير المباراة من خارج الأسوار بعد قرار لجنة المسابقات بإيقافه لمدة مباراة لاعتراضه بشكل غير لائق على مباراة فريقه الأسبوع الماضى أمام كوكاكولا لتحقيق الفوز والابتعاد أكثر بالصدارة خاصة أن القناة يقترب أكثر وأكثر نحو الصدارة بعد فوزه على النصر خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف.

فى الوقت نفسه يسعى تامر مصطفى المدير الفنى لمنتخب السويس لإثبات نفسه مع أبناء الغريب بعد التعاقد معه خلفًا لمحمد صلاح الذى تولى القيادة الفنية للترسانة.

 

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