شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قمة ألمانية نارية بين دورتموند ولايبزيج تنتهي بنصف دستة أهداف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قمة ألمانية نارية بين دورتموند ولايبزيج تنتهي بنصف دستة أهداف الأربعاء 18 ديسمبر 2019 الخليج 365 حسم التعادل الإيجابي 3-3 مباراة فريقا بوروسيا دورتموند ولايبزيج التى أقيمت مساء الثلاثاء، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، في قمة الجولة الـ16 من الدوري الألماني.

سجل أهداف بوروسيا دورتموند كل من جوليان فيجل وجوليان براندت وجادون سانشو فى الدقائق 23 و34 و55 على الترتيب. Advertisements في المقابل سجل أهداف لايبزيج كلا من تيمو فيرنر (هدفين) وباتريك شيك فى الدقائق 47 و53 و77 على الترتيب. بهذه النتيجة يعتلي لايبزيج صدارة الدوري الألماني مؤقتا برصيد 33 نقطة، ويحتل دورتموند المركز الثالث برصيد 29 نقطة. ويلعب الوصيف بوروسيا مونشنجلادباخ غدا ضد بادربورن وإذا فاز سيعتلي قمة البوندزليجا بفارق نقطة عن لايبزيج، علما بان بايرن ميونخ فى المركز الخامس برصيد 27 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قمة ألمانية نارية بين دورتموند ولايبزيج تنتهي بنصف دستة أهداف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.