شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يحسم 3 صفقات خلال الانتقالات الشتوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو نادى طلائع الجيش على إبرام ثلاثة صفقات فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لسد الثغرات التى يعانى منها الفريق وكانت سبباً فى تراجع نتائجه بالدور الأول

وطلب طارق يحيى المدير الفنى للفريق ضرورة تدعيم مركز المدافع فى ظل تلقى شباك الفريق ثمانية أهداف خلال 7 مباريات مشيراً إلى ضرورة التعاقد مع ديفندر قوى يعيد الاتزان لخط وسط الفريق بالاضافة للتعاقد مع جناح أيمن فى ظل كثرة الاصابات التى يعانى منها هذا المركز

ويستعد الطلائع لمواجهة الجونة المقرر لها الثانية والنصف ظهر السبت المقبل على استاد الجونة بالجولة التاسعة لمسابقة الدورى العام.

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وتغلب طلائع الجيش بقيادة طارق يحيى على الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الإثنين، على استاد الجيش بالسويس، فى الجولة الثامنة بالدورى الممتاز، يعد اللقاء الأول الذى يفوز به الطلائع منذ إنطلاق المسابقة ليصل رصيده للنقطة السابعة فى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب المسابقة.

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