شكرا لقرائتكم حسام البدري يرفض الانتقادات الموجه للمنتخب .. ويؤكد: هناك أزمات في الفترة السابقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال البدري في تصريحات تليفزيونية ، "بالطبع المشجع يفكر بقلبه وبشكل عاطفي، أنا أمتلك قلب مشجع لكن عقل المدرب، لا يمكن التعليق على مسألة أن المنتخب الأولمبي حقق ما فشل فيه المنتخب الأول".
وأضاف البدري، "طلبت من اتحاد الكرة توفير فترة توقف خلال شهر يناير وأخرى في فبراير قبل التوقف الدولي في مارس، يجب توفير وقت ولو حتى 72 ساعة لتجمعات المنتخب للعديد من الأمور سواء فنيا أو نفسيا".
وتابع المدير الفني للمنتخب ، "من تحدث عن قماشة المنتخب وقائمة كوبر أقول له أنني لم أمتلك القائمة التي كانت مع كوبر وتأهل بها لكأس العالم، أحب المنطق في الحديث لا الكلام العشوائي".
وعن الثلاثي الكبار المرشح للانضمام للمنتخب الاولمبي، قال البدري "انه لم يتواصل حتي الان مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي بشأن هذا الملف".
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