شكرا لقرائتكم حسام البدري : الدوري لم يفرز أي وجه جديد يستحق الانضمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، أن الدوري المصري لم يفرز أي وجه جديد يستحق الانضمام للمنتخب حتى الان وبعد انتهاء 8 جولات منه.

حسام البدري تعادل في اول مباراتين رسميتين له أمام كينيا بنتيجة 1-1 في برج العرب، وأمام جزر القمر بدون أهداف.

وقال البدري في تصريحات تليفزيونية ، "كنا نعاني من ظروف صعبة للغاية، ملف المدير الفني تأخر كثيرا بسبب ما حدث في اتحاد الكرة وقدوم اللجنة الخماسية بعد استقالة المجلس السابق، وبالتالي لم يكن هناك وقت للاستعداد الكافي "، مضيفاً "عانينا أيضا من بعض الإصابات والغيابات، وتأثرنا بالتأكيد بتوقف الدوري الطويل، وبعض الأندية لم تساعدنا بشأن ضم اللاعبين في فترة ما قبل الأجندة الدولية".

Advertisements

وأضاف البدري ، "في الفترة المقبلة الأمور سوف تختلف بكل تأكيد ولن تكون بتلك الصعوبة، و سوف نتأهل لأمم أفريقيا ولن يكون هناك أي أزمات".

وعن أداء مصطفى محمد مهاجم الزمالك : "بالطبع هو حل لأزمة المهاجم في المنتخب ولكن ليس بشكل نهائي، مازال يحتاج للتطوير، ولا يمكن الاعتماد عليه فقط".

وعن احمد فتحي لاعب الأهلي قال: "نتمنى ان يكون لدينا اكثر من لاعب في حماسه، رغم العمر الذي وصل له، ولكن مازال يحافظ على مستواه، وهذا لا يأتي من فراغ".