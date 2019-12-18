شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يختتم تدريباته لمواجة الأهلي بالمكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم اليوم الاربعاء فريق الاسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار استعداداته لمواجهة الاهلى المرتقبة والمقرر لها السابعة والنصف مساء غداً الخميس على ستاد المكس بالاسكندرية فى إطار مواجهات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام .

وتقدم مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان بخطاب رسمى لاتحاد الكرة للمطالبة بنقل مباراته مع الأهلى فى قمة منافسات الأسبوع التاسع بمسابقة الدورى الممتاز إلى ملعبه بالإسماعيلية بدلا من ملعب المكس بالإسكندرية.

واستند الإسماعيلى فى مطلبه إلى أن مواجهة نادى الزمالك المقرر إقامتها بالأسبوع الــ17 وبجانب بعض المباريات الأخرى التى ستقام أمام الفرق الجماهيرية سيحضتنها ملعب الإسماعيلى.