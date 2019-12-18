رامي ربيعة يخضع لفحص طبي قبل مران الأهلي اليوم

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جدة - عمرو شويل يخضع رامى ربيعة مدافع الاهلي لفحص طبي قبل مران اليوم لتحديد موقفه من المشاركة في المران ودخول قائمة مباراة الاسماعيلي المقرر لها غدا في الدوري.
وإشتكى رامي ربيعة من حالة إجهاد حرمته من المشاركة فى مران الفريق الجماعى أمس ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحص طبى قبل مران اليوم للاطمئنان على حالته ولتحديد موقفه من دخول قائمة مباراة الإسماعيلى.
ويلتقي الاهلي مع الاسماعيلي في السابعة والنصف من مساء غداً ، الخميس، بإستاد المكس ضمن مواجهات الجولة التاسعة في بطولة الدوري العام.
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