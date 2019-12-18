شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشارقة يدشن البطولة الثانية للألعاب الشتوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت بطولة الألعاب الجماعية الأولى، خلال إجازة الشتاء، التي تقام بتنظيم مجلس الشارقة الرياضي، وبإشراف إدارة شؤون الرياضة والتطوير، وتستمر حتى 9 يناير 2020، وتشمل فئات الصغار والأشبال والبراعم في مناشط كرة اليد وكرة السلة وكرة الطائرة، وتشهد مشاركة أندية الإمارة، على أن تستقبل مختلف صالات الأندية التدريبات المشتركة والمنافسات بين الفرق، فيما توزع في نهاية الدورة كؤوس وميداليات على الفائزين.

وأشار عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي إلى أن فعاليات بطولة الألعاب الجماعية الثانية خلال إجازة الشتاء تأتي من منطلق الدور الكبير الذي يقوم به المجلس لتطوير وتقدم النشاط الرياضي بأندية الإمارة. وأضاف: أندية الإمارة تتمتع بإمكانيات كبيرة ومن هذا المنطلق يأتي دور المجلس عبر إدارة التطوير الرياضي وقسم الألعاب الجماعية في الإسهام باكتشاف المواهب من مختلف الفئات صغاراً وبراعم وناشئين عبر توسيع قاعدة ممارسة هذه الألعاب في كل الأندية مما يقود بدوره إلى تقديم المبدعين من اللاعبين في مختلف الألعاب.

بدأت فعاليات البطولة في 16 ديسمبر الجاري على ملاعب وصالة نادي مليحة لمنشط كرة الطائرة لفئة الأشبال «أ» بمشاركة أندية المدام والذيد وكلباء وخورفكان ومليحة والبطائح.

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