الاتحاد السكندرى يستعيد أوكوى قبل مواجهة اف سى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الأوغندي إيمانويل أوكوى مهاجم الإتحاد السكندرى إلى قائمة فريقه قبل مواجهة أف سى مصر فى الجولة التاسعة لمسابقة الدورى المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل باستاد الإسكندرية. كان اوكوى قد غاب عن لقاء الإتحاد ومصر المقاصة الأخير بالدورى بسبب إصابته بشد فى العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة فى اللقاء . Advertisements ويحتل الإتحاد السكندرى المركز الثانى بجدول الدورى برصيد 17 نقطة ، بعدما حقق فوزا غاليا على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

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