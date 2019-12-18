شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف: فضلت الرحيل على الأهلي من أجل المشاركة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف محمد شريف خلال تصريحات تليفزيونية، أن لاعبي أنبي كان يضعون نصب أعينهم، تحقيق الفوز بالمباراة من أجل تحسين وضع الفريق البترولى بجدول ترتيب المسابقة.
وأوضح شريف إنه خرج من الأهلي على سبيل الإعارة، بحثا عن فرصة للظهور والمشاركة بشكل أساسي نظرا لقلة الدقائق التى كان يحصل عليها فى الجزيرة.
وكان إنبي قد نجح في الفوز علي المصري البورسعيدي بهدف محمد شريف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثامنة في الدوري المصري .
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