شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى: أرفض النقد العشوائى.. وأمتلك قلب مشجع ولكن عقل المدرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، انتقاد البعض بالكلام العشوائي وغير المنطقي في الأمور الفنية خاصة في الظروف الصعبة، مشيراً إلى انه كان هناك أزمات في الفترة السابقة، ولم يكن مقبولاً طرحها حتى لا يعطي مبررات للاعبين.

وقال البدري في تصريحات تليفزيونية: "بالطبع المشجع يفكر بقلبه وبشكل عاطفي، أنا أمتلك قلب مشجع لكن عقل المدرب، لا يمكن التعليق على مسألة أن المنتخب الأولمبي حقق ما فشل فيه المنتخب الأول".

وأضاف البدري: "طلبت من اتحاد الكرة توفير فترة توقف خلال شهر يناير وأخرى في فبراير قبل التوقف الدولي في مارس، يجب توفير وقت ولو حتى 72 ساعة لتجمعات المنتخب للعديد من الأمور سواء فنيا أو نفسيا".

Advertisements

وتابع المدير الفني للمنتخب: "من تحدث عن قماشة المنتخب وقائمة الارجنتيني كوبر أقول له أنني لم أمتلك القائمة التي كانت مع كوبر وتأهل بها لكأس العالم، أحب المنطق في الحديث لا الكلام العشوائي".

وعن الثلاثي الكبار المرشح للانضمام للمنتخب الاولمبي، قال البدري "انه لم يتواصل حتي الآن مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي بشأن هذا الملف".

يشار إلى أن حسام البدري تعادل في أول مباراتين رسميتين له أمام كينيا بنتيجة 1-1 في برج العرب، وأمام جزر القمر بدون أهداف.