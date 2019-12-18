شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى: الدورى لم يفرز لاعب جديد.. ومصطفى محمد يحتاج التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، أن الدوري المصري لم يفرز أي وجه جديد يستحق الانضمام للمنتخب حتى الآن بعد انتهاء 8 جولات منه.

وقال البدري في تصريحات تليفزيونية: "كنا نعاني من ظروف صعبة للغاية، ملف المدير الفني تأخر كثيرًا بسبب ما حدث في اتحاد الكرة، وقدوم اللجنة الخماسية بعد استقالة المجلس السابق، وبالتالي لم يكن هناك وقت للاستعداد الكافي".

وتابع: "عانينا أيضا من بعض الإصابات والغيابات، وتأثرنا بالتأكيد بتوقف الدورى الطويل، وبعض الأندية لم تساعدنا بشأن ضم اللاعبين في فترة ما قبل الأجندة الدولية".

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وأضاف البدرى: "في الفترة المقبلة الأمور سوف تختلف بكل تأكيد، ولن تكون بتلك الصعوبة، و سوف نتأهل لأمم أفريقيا ولن يكون هناك أي أزمات".

وعن أداء مصطفى محمد مهاجم الزمالك: "بالطبع هو حل لأزمة المهاجم في المنتخب، ولكن ليس بشكل نهائي، مازال يحتاج للتطوير، ولا يمكن الاعتماد عليه فقط".

وعن أحمد فتحي لاعب الأهلي قال: "نتمنى أن يكون لدينا أكثر من لاعب في حماسه، رغم العمر الذي وصل له، ولكن مازال يحافظ على مستواه، وهذا لا يأتي من فراغ".

يشار إلى أن حسام البدري تعادل في أول مباراتين رسميتين له أمام كينيا بنتيجة 1-1 في برج العرب، وأمام جزر القمر بدون أهداف.